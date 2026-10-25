GKI: kétszer annyi vállalkozás tervez leépítést, mint bővítést

A GKI októberi felmérése szerint a fogyasztói bizalmi index mínusz 6,1 pontra csökkent, július óta nyolc pontot veszített. A vállalkozások létszámtervei is óvatosságot jeleznek: 14 százalékuknál létszámcsökkentés, 7 százalékuknál bővítés szerepel a tervekben. Az építőipar cégeinél 22 és 4 százalék az arány. A HírTV-nek nyilatkozó Tisza-szimpatizánsok türelmesek, de elmaradó ígéretekről is beszélnek. Palóc André fideszes képviselő a Tisza-kormány gazdaságpolitikája miatt aggódik. Előzmény: a HírTV építőipari elemzése.

Fogyasztói bizalmi index: a romló várakozások mögött

A GKI szerint a lakossági bizalom csökkent, de még mindig mintegy húsz ponttal meghaladja hosszú távú átlagát. A vállalkozások foglalkoztatási tervei pedig szándékokat mutatnak, nem már megtörtént elbocsátásokat. Palóc André a kormány adópolitikáját okolja a veszélyekért, az összefüggés azonban a felmérésből önmagában nem bizonyítható. A gazdaságkutató adatai alapján az üzleti bizalom enyhén javult, miközben az építőipar kilátásai romlottak. A GKI eredeti kutatása.