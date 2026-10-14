Az infrastruktúra húzta fel az építőipart, az épületeknél továbbra is visszaesést mértek

Az építőipar augusztusban 21,9 százalékos éves növekedést ért el, de az építőipari termelés mögött nagy különbségek húzódnak: az épületek teljesítménye 9,6 százalékkal csökkent, miközben az út-, vasút- és közműépítés ugrott meg. Az új építőipari szerződések 55,2 százalékkal estek, bár magas bázishoz képest; az lakásépítés helyett pontosabban az épületek visszaesése látszik. Az építőipar 2026 augusztus, az építőipari szerződésállomány és a magyar építőipar kilátásai ezért jóval árnyaltabb képet mutatnak a főszámnál. Központi Statisztikai Hivatal

Építőipar: a következő hónapok már a szerződésekben látszanak

Augusztus végén a teljes szerződésállomány 11,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, miközben január és augusztus között a termelés mindössze 0,1 százalékkal nőtt. Palóc André munkahelyek megszűnésétől tart, ez azonban előrejelzés, nem statisztikai tény. A biztos jelzés egyelőre az, hogy az új megrendelések erősen visszaestek, miközben az augusztusi ugrást döntően az infrastruktúra húzta.