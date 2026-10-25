A BRFK az ORFK-ra hivatkozik a Hír TV drónjának ügyében

A Hír TV drónja az október 23-i zászlómenet képeit rögzítette, amíg a rendőrök le nem állították. A HírTV szerint a BRFK az ORFK-hoz irányította a kérdést, az országos főkapitányság viszont a légtérzár ügyében hatáskör hiányát jelezte. A drónfelvételek készítése így megszakadt, a döntés felelőse pedig továbbra sem ismert. A március 15-i drónkorlátozás miatt még Magyar Péter tiltakozott. Előzmény: a HírTV helyszíni beszámolója.

Hír TV drónja: márciusban is politikai vita volt a légtérzárból

Márciusban Magyar Péter az akkori kormányt vádolta a Tisza-rendezvény drónfelvételeinek korlátozásával. Októberben a HírTV stábja ütközött korlátozásba a Fidesz rendezvényén. A két intézkedés eltérő jogalapon történhetett; politikai beavatkozásra egyikből sem következik automatikus bizonyíték. A mostani ügyben az ellenőrizhető kérdés: ki változtatta meg a légtérhasználat feltételeit, mikor, milyen indokkal, és hogyan értesítették a pilótát? A márciusi előzményről a Telex tudósított.