Döntött a bíróság Matolcsy György ügyében, helyszíni tudósítónk jelentkezik

Matolcsy György letartóztatása új fejlemény az MNB-ügyben: a szerkesztőségi tájékoztatás szerint a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el a volt jegybankelnök fogva tartását. Az egy hónapos letartóztatás kapcsán Bugnyár Zoltán, a HírTV helyszíni tudósítója számol be arról, mi hangzott el a döntés után. Matolcsy György bírósági ülése a gazdasági csalás gyanúja miatt zajló eljárás új állomása. Előzmény: a HírTV korábbi beszámolója.

Matolcsy György letartóztatása: mi hangzott el az ülés után?

A volt jegybankelnököt október 21-én vették őrizetbe. Az ügyészség szerint egy 2025. február 28-án kötött, általa színleltnek nevezett értékpapír-kölcsönszerződéssel a jegybanki alapítványi vagyon feletti ellenőrzést akarták átjátszani. A védő az ülés előtt enyhébb kényszerintézkedést szorgalmazott. A letartóztatás az eljárás biztosítását szolgálja, nem büntetés; a döntés indokait és az esetleges fellebbezést a helyszíni beszámoló tisztázhatja. Az ügyészség október 21-i közleménye.