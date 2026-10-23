Ünnepi beszédek, Hankó Balázs üzenete és a Matolcsy-ügy a HírTV vitájában

Az október 23-i ünnepség politikai vitákat is hozott. Magyar Péter mellett Ursula von der Leyen beszéde, a Bem téren felolvasott Hankó Balázs börtönlevele és Matolcsy György letartóztatása is téma a HírTV vitaműsorában. A szerkesztőség Matolcsy ügyében egy hónapos letartóztatásról tájékoztatott. A vendégek: Galba-Deák Ádám, a Szolidaritás Pártja alelnöke; Kohán Mátyás újságíró, a Konfront egyik alapítója; Lattmann Tamás nemzetközi jogász és Mirkóczki Ádám korábbi országgyűlési képviselő. Előzmény: a HírTV ünnepi vendéglistája.

Október 23-i ünnepség: mit jelent ma a szabadság?

Egyetlen ünnepen három kérdés: mit jelent ma a szabadság, mit üzen a börtönből egy politikus, és mi következik a jegybanki ügyben hozott bírósági döntésből? A történelmi elnyomás emlegetése és az uniós vezetőkkel közös ünneplés nem automatikus ellentmondás. Hankó saját ügyét politikai fogságként értelmezi; a letartóztatás azonban nem bizonyít bűnösséget. A felolvasott levélről a 444 tudósított.