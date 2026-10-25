Von der Leyen otthon érzi magát Magyarországon - Kié a ház?

Ursula von der Leyen beszéde az 1956-os megemlékezés parlamenti díszülésén a magyar–uniós kapcsolatok új szakaszát hangsúlyozta. Magyar Péter meghívására érkezve az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott: egy család vagyunk. A Sajtóklub azt vizsgálja, mit jelent a beszédben említett jogállamiság helyreállítása, az uniós források hozzáférhetősége és a közös reformprogram a magyar döntési mozgástér szempontjából. Előzmény: a HírTV korábbi tudósítása.

Ursula von der Leyen beszéde: ki és miről állapodott meg?

Von der Leyen az 1956-os szabadságharc előtt tisztelgett, majd a választások utáni magyarországi változásokat méltatta. A Magyar Péterrel egyeztetett reformok között a korrupció elleni fellépést és az európai intézményekkel való együttműködés erősítését emelte ki. A Sajtóklub azt is megvitatja, miként értékelhető mindez a magyar önrendelkezés szempontjából. A műsor vasárnap 19.05-kor látható a HírTV-n. Az Európai Bizottság hivatalos beszédszövege.

VENDÉGEK: Huth Gergely, Néző László, Gajdics Ottó

MŰSORVEZETŐ: Bayer Zsolt