A parlamenti jegyzőkönyvnek kellemetlen szokása van: megőrzi a mondatokat

A Bayer Show ezúttal Magyar Péter parlamenti kijelentéseinek nyomába ered. A Zsolti bácsi kifejezés használatát a miniszterelnök június 22-én tagadta, miközben a parlamenti jegyzőkönyv szerint egy héttel korábban többször is kimondta. A június 22-i felszólalás korábbi részében ráadásul többes számban is használta. Pócs János kapcsán egy megfigyelési kérdés is terítékre kerül: valóban figyelik-e a fideszes képviselőt? A témákból Bayer Zsolt készít műsort. Előzmény: a HírTV korábbi feldolgozása.

Zsolti bácsi: a parlamenti jegyzőkönyv nem felejt

Magyar Péter június 15-én Pócs Jánosnak válaszolva használta az egyes számú kifejezést, június 22-én pedig Toroczkai Lászlónak válaszolva annak többes számát. Később ugyanazon az ülésnapon már azt állította, hogy soha nem ejtette ki. A szavak tehát visszakereshetők, a kijelentések közötti eltérés pedig ellenőrizhető. A Bayer Show a parlamenti szóváltások mellett Pócs János esetleges megfigyelésének kérdését is napirendre veszi. A június 22-i parlamenti felszólalás leirata.

VENDÉGEK: Pócs János, László András

MŰSORVEZETŐ: Bayer Zsolt