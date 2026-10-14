Akár 68 ezer forinttal is kevesebb pluszpénzt kaphat egy átlagnyugdíjas

14. havi nyugdíj: a 14. havi nyugdíj második heti részlete kimaradna 2027-ben. Kusovszky Judit, az Idősek Tanácsának egykori tagja legalább 66 ezer forintos éves különbségre figyelmeztet. Kármán András a 2027-es nyugdíjintézkedések részeként nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetését tervezi; a 250 ezer forintos határ alatt 50 ezer, afölött 500 ezerig 25 ezer forint járna. A HírTV korábbi nyugdíjriportja.

14. havi nyugdíj: a kártya nem mindenkinél pótolja az elmaradó pénzt

Az átlagnyugdíj 2026 augusztusában 264 400 forint volt, ezért a hiányzó hét 66 100 forintot, a januárra várt emelés után körülbelül 68 ezret jelent. Ehhez képest a 25 ezer forintos kártya nem teljes pótlás: mintegy 43 ezer forint a különbség. Az alacsonyabb nyugdíjaknál ugyanakkor a kormány célzott emelése többet hozhat. A kérdés nemcsak az, mennyit költ az állam, hanem az is, kik kapnak többet és kik kevesebbet a korábbi tervhez mérve. A kormány hivatalos tájékoztatója.