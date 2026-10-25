Jánosi Dalma: Békéért vonultak fel, majd betörtek a Colosseumba a római tüntetők

A római tüntetések során tiltakozók egy csoportja behatolt a Colosseum területére, a Termini pályaudvar egyes bejáratait pedig lezárták. A háborúellenes felvonulás után kialakult rendőrségi összecsapások során vízágyú és könnygáz bevetésére is sor került. Az olasz hatóságok 200 embert igazoltattak, 96-ot vittek be a rendőrségre, 11 személyt pedig feljelentettek. A történtekről Jánosi Dalma, a HírTV tudósítója számolt be. Előzmény: a HírTV korábbi tudósítása az olaszországi tüntetésekről.

Római tüntetések: összecsapások a történelmi városközpontban

A Colosseumba behatoló csoport néhány perc után távozott, az olasz kulturális minisztérium szerint az épületben nem keletkezett kár. A rendőrség a későbbi összecsapások során palackokkal és petárdákkal dobálózó tiltakozókkal szemben lépett fel. A Termininél és több metróállomáson ideiglenes korlátozásokat vezettek be, miközben a luxusüzletek elővigyázatosságból bedeszkázták kirakataikat. Az olasz RaiNews részletes beszámolója.