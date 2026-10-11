Békés felvonulásnak indult, rendőrverés lett: így hódít teret a szélsőbal az olasz nagyvárosokban

Rendkívüli közbiztonsági feszültséget okoztak az olasz nagyvárosokban a hétvégén szervezett demonstrációk, amelyeket a hatóságok kiemelt kockázatként kezeltek. A mintegy ötven települést érintő palesztinpárti tüntetések Torinóban fajultak el a leginkább, ahol a négyezer fős tömeg egy része közvetlenül a rendőrségi kordonnak feszült, lökdösve és bántalmazva a rendfenntartókat. A rendőrség kénytelen volt határozottan fellépni és oszlatást alkalmazni, miután a heves összecsapások során a demonstrálók nyíltan rátámadtak a biztonságot fenntartó egyenruhásokra.

Palesztinpárti tüntetések: szélsőséges jelszavak és politikai provokáció az olasz utcákon

A feszültség nem korlátozódott Észak-Olaszországra, a fővárosban és más központokban is nyíltan radikális üzenetekkel vonult fel a tömeg. A Hír TV római tudósítójaként Jánosi Dalma arról számolt be, hogy a Colosseum elől induló felvonulás élén az „Október 7. az ellenállás napja” feliratú molinót vitték, miközben a felszólalók Izrael teljes nemzetközi bojkottját követelték. Milánóban a Hamász terrorszervezet támogatásáért letartóztatott személyek rokonai haladtak az élen, Bolognában pedig francia mintájú diáklázadásokat sürgettek, miközben Donald Trump és Benjámin Netanjahu képmásait gyalázták meg. A kormánypárti képviselők elítélték a baloldali ellenzéket, amiért politikusai felelőtlenül, szélsőséges csoportokkal vállalnak közösséget, miközben Olaszországban a demonstrációk a nyílt gyűlöletkeltés színterévé váltak: