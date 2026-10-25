Szerbia választ: politikai erőpróba Belgrádban, mandátumokért küzd a VMSZ

Ma megkezdődtek a szerbiai választások: az előrehozott parlamenti választás során 18 lista verseng a 250 parlamenti mandátumért. A két meghatározó szereplő Aleksandar Vučić Egyesült Szerbia listája és az Egyetemista Lista. Egyetlen magyar pártlistaként indul a Vajdasági Magyar Szövetség, amelyet Pásztor Bálint pártelnök vezet. A választás tétjéről és a választási részvétel alakulásáról Pethő Attila, a HírTV tudósítója jelentkezik Belgrádból. Előzmény: a HírTV korábbi elemzése.

Szerbiai választások: a vajdasági magyar képviselet is a tét

A mintegy 6,45 millió választásra jogosult szerbiai állampolgár reggel 7 és este 20 óra között szavazhat. Az egyetemi tiltakozómozgalom a 2024-es újvidéki vasútállomási tragédia után erősödött meg. A VMSZ az ötös sorszámmal szerepel a szavazólapon, és legalább öt mandátumot szeretne szerezni, hogy önálló parlamenti frakciót alakíthasson. A nemzeti kisebbségi listákra nem vonatkozik az általános háromszázalékos bejutási küszöb. A VMSZ hivatalos választási tájékoztatója.