Vučić újraírja a szerb politikai forgatókönyvet

Vukics Ferenc katonai szakértő a HírTV Napindító című műsorában rámutatott: a lépés nem példa nélküli a szerb politikában, ám a mostani helyzetet jelentősen kiélezi a 16 halálos áldozatot követelő újvidéki vasútállomási tragédia után kirobbant tüntetéshullám. A tiltakozásokból mára egyre erősebb politikai tényezővé nőtt a fiatalokból és értelmiségiekből álló „Diáklista”, amellyel szemben Vučić most intenzív országjárással próbálja megőrizni pozícióit. A tét nem kicsi: a belpolitikai erőviszonyok átalakulása mellett Szerbia EU-integrációja, a Koszovóhoz fűződő viszonya és a Nyugat feltételezett háttérhatalmi befolyása is meghatározza a választások kimenetelét.