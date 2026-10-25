Nagy választói aktivitás mellett dől el az új szerb parlament összetétele

A szerbiai választások során 14 óráig a választók becslések szerint 46,4 százaléka szavazott, míg 2023-ban ugyaneddig 32,2 százalék. Az előrehozott parlamenti választás meghatározó szereplői Aleksandar Vučić Egyesült Szerbia listája és az Egyetemista Lista. A Vajdasági Magyar Szövetség önálló listáját Pásztor Bálint vezeti. A választási részvétel alakulásáról és lehetséges jelentőségéről Pethő Attila, a HírTV tudósítója jelentkezik Belgrádból. Előzmény: a HírTV korábbi tudósítása.

Szerbiai választások: jelentősen nőtt a részvétel

A 46,4 százalék az Ipsos és a CeSID becslése, nem végleges hivatalos adat. A szerb választási bizottság délig országosan 34,55, Vajdaságban 38,08 százalékos részvételt közölt. A CRTA független megfigyelőszervezet 13 órára 41,1 százalékot becsült, szemben a 2023-as 26,6 százalékkal. A nagyobb választói aktivitás önmagában nem mutatja meg, melyik politikai tábor szerepel jobban. A szavazóhelyiségek este nyolcig tartanak nyitva. A CRTA hivatalos helyzetképe.