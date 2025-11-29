Egy vérből valók vagyunk: a Nélküled zárta a nyíregyházi békegyűlést

Könnyekig hatódott a tömeg, amikor az Ismerős Arcok ikonikus dala, a Nélküled zárta a nyíregyházi DPK béketüntetést, hiszen ez az a mű, amelyet számos alkalommal énekeltek tízezrek már a Puskás Arénában is, és amely a köztudatban joggal második himnusszá vált.