Komment - Katonákkal fenyegeti Zelenszkij Orbán Viktort

A mai vendégek: Nagy Attila Tibor - politikai elemző, Szikra Levente - az Alapjogokért Központ igazgatóhelyettese, Székely Sándor - a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke, Czuczor Gergely - Pest vármegye 2-es körzetének fideszes országgyűlési képviselőjelöltje. Műsorvezető: Déri Stefi.

  • Komment
  • 2026. március 05., csütörtök 19:05
  • Forrás: Hír TV
Ez már biztosan nem tréfa! Zelenszkij nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban, azzal fenyegette meg Orbán Viktort, hogy ráküldi a katonáit! Mindeközben hazaérkeztek Oroszországból a kiszabadított hadifoglyok. Persze Ukrajnának ez sem tetszik. És mit csinál Magyar Péter? Amíg a világ forrong, ő a kis pártokat igyekszik terrorizálni. 

 

