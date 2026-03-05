Komment - Katonákkal fenyegeti Zelenszkij Orbán Viktort

Ez már biztosan nem tréfa! Zelenszkij nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban, azzal fenyegette meg Orbán Viktort, hogy ráküldi a katonáit! Mindeközben hazaérkeztek Oroszországból a kiszabadított hadifoglyok. Persze Ukrajnának ez sem tetszik. És mit csinál Magyar Péter? Amíg a világ forrong, ő a kis pártokat igyekszik terrorizálni.