Dubaj helyett Omán: Magyar turisták rekedtek Szalálában a közel-keleti légtérzár miatt

A közel-keleti háború kíméletlen valósága immár a magyar turisták nyaralási terveit is tűz alá vette, ahogy azt Áfra Marietta esete is bizonyítja. Az eredetileg Dubajba tartó járat a Perzsa-öböl felett elrendelt hirtelen légtérzár miatt kényszerült a dél-ománi Szalálában földet érni, emlékeztetve mindenkit, hogy a geopolitikai feszültség nem ismer országhatárokat. Míg a hírek stratégiai mozgásokról szólnak, a valóság a kényszerű szállodai szobákban ölt testet, ahol az utasok a diplomáciai megoldásokra várnak.