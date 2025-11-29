Könnyek Nyíregyházán: szívszorító árnyjáték a háború borzalmairól

A békepárti sokaság elnémult, amikor a DPK rendezvényén a színpadon egy szívszorító árnyjátékot mutattak be, amely művészi eszközökkel ábrázolta a háború szörnyűsége okozta szenvedést. A Nyíregyházán tartott háborúellenes gyűlés egyik legmegrázóbb pillanata volt ez, hiszen az árnyjáték ereje és őszintesége azonnal könnyeket csalt a jóérzésű emberek szemébe, emlékeztetve mindenkit a béke törékenységére.