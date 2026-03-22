Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen: a Fidesz a biztos választás a viharfelhők alatt

Országjárása hódmezővásárhelyi állomásán Orbán Viktor részletesen beszélt az elmúlt négy év eredményeiről, hangsúlyozva, hogy a háború árnyékában is sikerült megőrizni a teljes foglalkoztatottságot, visszaadni a 13. havi nyugdíjat és fenntartani Európa legkedvezőbb otthonteremtési rendszerét. Az ukrajnai konfliktus kapcsán leszögezte: Magyarország teljesítette humanitárius kötelességeit, de nem hagyja magát belesodorni mások háborújába.

Nem leszünk adósrabszolgák az ukránok kedvéért

– fogalmazott, utalva a Brüsszel által szorgalmazott hitelekre és az energiaellátást fenyegető olajblokádra. A kormányfő szerint a jelenlegi világpolitikai helyzetben, az újabb migrációs hullámok és gazdasági válságok kapujában tapasztalatra és „biztos kézre” van szükség, amit csak a Fidesz-KDNP szövetsége garantálhat az ország számára.

Ezért vagyunk egyre többen

Most előjönnek a magyarok, ezért vagyunk egyre többen és egyre többen - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor az ellenfél jelenlétére úgy reagált: az arány éppen megfelel, ők vannak százan, mi háromezren. A kormányfő úgy fogalmazott: ez választási eredménynek is jó lesz. A miniszterelnököt ezúttal is hatalmas tömeg várta, és elmondása szerint mindig megtiszteltetés, amikor a városba jöhet.