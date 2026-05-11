Pezsgőzés a Parlament ablakában és 300 milliós számla: Így ünnepel a „puritán” Tisza Párt

A Tisza Párt által hirdetett puritán kampány ígérete hamar elszállt a Kossuth tér felett. Magyar Péter miniszterelnöki beiktatását egy százmilliós beiktatási buli követte, ahol a rendszerváltó népünnepély költségei elérték a 300 millió forintot.

A pezsgőző új elit rongyrázása önmagában is beszédes, de az igazi logikai csavar a háttérben húzódik: a fellépőket és a luxust biztosító alvállalkozók között felbukkant Balásy Gyula cége is, akit az új hatalom korábban a korrupció szimbólumaként támadott.