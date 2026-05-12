Ursula von der Leyen esetleges utódja szerint, az EU-nak ki kell terjeszteni az együttműködését

Európának talán 5 éve van arra, hogy érdemben cselekedjen a kontinens biztonsága érdekében - jelentette ki Alexander Stubb, finn elnök. Ursula von der Leyen esetleges utódja szerint, a világrend változik, az USA pedig kivonul Európából, mind kereskedelem, technológia és energia tekintetében. A finn elnök hangsúlyozta, az EU-nak ki kell terjeszteni az együttműködését, elsősorban az EU-n kívüli európai országokkal és bővíteni kell az EU-t, a Nyugat-Balkánnal, Ukrajnával, esetleg Norvégiával és remélhetőleg Nagy-Britanniával.