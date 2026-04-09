Gulyás Gergely: Ha valaki önmagát próbálja cáfolni, az nem túl hiteles

Gulyás Gergely újságírói kérdésre ismét kitért a reggel kiszivárgott hangfelvételre. Emlékeztetett, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy nem kérdés, hogy háború lesz. A Tisza Párt elnöke hiába állítja a hangfelvételről, hogy hazugság, ha valaki önmagát próbálja cáfolni, nem túl hiteles - jegyezte meg a miniszter. A kormány ezzel kapcsolatban mindig mértéktartóan fogalmazott: háború nincs, csak háborús veszély Brüsszel politikája miatt. A Tisza Párt és a DK brüsszeli zsinóron lóg, ezért azt bizonygatják, hogy nincs háborús veszély.

Ha nem akarunk háborúba sodródni, arra egy megoldás van: a kormánypártok.

- tette hozzá a tárcavezető.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy Orbán Viktor mellett állt ki az amerikai alelnök, JD Vance, az Egyesült Államok kormánya pedig nyitott arra, hogy szükség esetén pénzügyi segítséget adjon. Európai ügyekben meghatározó a magyar vélemény Washingtonnak.