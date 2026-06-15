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Tisztújító kongresszust tartott a Fidesz
Zsigó Róbert beszélt a témáról a Napindító adásában.
Napindító
5 órája
Forrás: Hír TV
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