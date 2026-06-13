Hiába a 90 milliárd eurós EU-s hitel, Kijev újabb óriási összeget kér

Hiába a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag, újabb 20 milliárdos katonai támogatást kér a kijevi vezetés. Ukrajna jelenleg a GDP-je mintegy 40 százalékát, azaz 4400 milliárd hrivnyát költ védelemre, ami világviszonylatban is a legmagasabb arány. Az ukrán kormány a tervek szerint a június 18-i Ramstein-találkozón terjeszti be a 20 milliárd dolláros pénzügyi igényét. Valdis Dombrovskis gazdasági biztos elmondta, hogy az anyagi segítségen túl még nagyobb nyomást akar gyakorolni az Unió az orosz gazdaságra.