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Hiába a 90 milliárd eurós EU-s hitel, Kijev újabb óriási összeget kér

20 milliárd dolláros sürgősségi katonai támogatást kér nyugati szövetségeseitől az ukrán vezetés. Kijev a NATO-tagállamoktól 2 és 6 milliárd dollár közötti összegeket vár. A katonai támogatás bővítése az észak-atlanti szövetség júliusi csúcstalálkozóján kiemelt téma lesz. Mark Rutte korábban azt kérte a tagállamoktól, hogy a GDP-jük 0,25 százalékát fordítsák Ukrajna támogatására, a főtitkár javaslatát határozottan elutasították.

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Hiába a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag, újabb 20 milliárdos katonai támogatást kér a kijevi vezetés. Ukrajna jelenleg a GDP-je mintegy 40 százalékát, azaz 4400 milliárd hrivnyát költ védelemre, ami világviszonylatban is a legmagasabb arány. Az ukrán kormány a tervek szerint a június 18-i Ramstein-találkozón terjeszti be a 20 milliárd dolláros pénzügyi igényét. Valdis Dombrovskis gazdasági biztos elmondta, hogy az anyagi segítségen túl még nagyobb nyomást akar gyakorolni az Unió az orosz gazdaságra.

 

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