A Tisza Párt csökkentené az állami beavatkozást

A meghallgatáson ott volt a Fidesz képviselője, Szalai Piroska is, aki emlékeztette Kapitány István miniszterjelöltet egy korábbi mondatára, hogy „sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra van szükség”. Szalai Piroska arról beszélt Híradónknak, hogy milyen ütemezésben tervezik kivezetni a különadókat és honnan fogják pótolni az így kieső bevételeket, illetve pótolhatóak-e egyáltalán ezek a kieső pénzek?