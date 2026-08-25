Az Országgyűlés Hivatala adja ki a Tisza Párt propaganda lapját

Az újság friss száma a napokban jelent meg, sokaknak tegnap került be a postaládájába, a lapon nyíltan feltüntetik, hogy azt az Országgyűlés Hivatala adja ki. A lap felelős szerkesztője pedig ráadásul nem más, mint a párt frakcióvezetője, Bujdosó Andrea.