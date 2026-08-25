Az Országgyűlés Hivatala adja ki a Tisza Párt propaganda lapját

A Fidesz országgyűlési képviselője rámutatott: míg az Orbán-kormány alatt Brüsszel folyamatosan azzal támadta a Fidesz-KDNP-t, hogy hol a közpénz, addig most a Tisza Párt esetében - akik közpénzből nyomtatnak pártlapot - Brüsszel hallgat.
Az újság friss száma a napokban jelent meg, sokaknak tegnap került be a postaládájába, a lapon nyíltan feltüntetik, hogy azt az Országgyűlés Hivatala adja ki. A lap felelős szerkesztője pedig ráadásul nem más, mint a párt frakcióvezetője, Bujdosó Andrea.
A Fidesz országgyűlési képviselője rámutatott: míg az Orbán-kormány alatt Brüsszel folyamatosan azzal támadta a Fidesz-KDNP-t, hogy hol a közpénz, addig most a Tisza Párt esetében - akik közpénzből nyomtatnak pártlapot - Brüsszel hallgat.