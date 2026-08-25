Kiszivárgott a 911-es segélyhívás: Így próbálták megmenteni Hayden Panettiere életét

Összeállításunkban a dél-karolinai Greenville mentőszolgálatához befutott 911-es segélyhívás egy részlete hallható. A mentősök megerősítették a diszpécsernek, hogy „túladagolás” miatt vonultak ki a címre, és megpróbálták újraéleszteni az eszméletlen nőt. Ma már tudjuk hogy Hayden Panettiere volt az, akihez a mentőket hívták. A 36 éves színésznőt a kiérkező mentők megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét.

A színésznő halála mindössze néhány hónappal azután következett be, hogy májusban megjelent az "Ez vagyok én. Számvetés." című önéletrajzi könyve. A 11 éves kora óta kamerák össztűzében élő színésznő beszámol a gyermekkori sztárság nehézségeiről, a 2014-es, bonyolult szüléssel járó traumájáról, valamint a szülés utáni depressziójáról és az alkoholfüggőséggel vívott küzdelmeiről.

Hayden Vladimir Klischko nehézsúlyú box vilkágbajnokkal hosszú éveken át alkottak egy párt, kapcsolatukból 2014-ben született meg lányuk, Kaya.

Klitschko búcsújában utalt arra, hogy egykori párjának a hollywoodi csillogás mellett a szórakoztatóipar árnyoldalaival is szembe kellett néznie. Problémái miatt kislányukat már hosszú évek óta a Klitscho nevelte a háborús Ukrajnában.