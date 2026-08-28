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„Egyszer majd tanítani fogják”

A HírTV esti kibeszélő műsorában Abkarovits Joca, Dornfeld László és Huth Gergely elemezték a belpolitikai élet legújabb fejleményeit. A beszélgetés fókuszában a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére megválasztott Unger Anna Róza személye, a paksi kízishelyzet kezelése, valamint a Tisza Párt képviselőjének egyházi szereplőket ért kritikái álltak.

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Magyar Péter paksi védekezésről szóló parlamenti beszédét, valamint a kapcsolódó politikai kommunikációját éles kritikákkal illették a HírTV Vezércikk című műsorának vendégei.

Abkarovits Joca, Dornfeld László és Huth Gergely a műsorban túldramatizáltnak és politikai célúnak értékelték a Tisza Párt vezetőjének szerepvállalását. A beszélgetésben külön kitértek arra a kijelentésre, miszerint a paksi atomerőmű hűtővíz-ellátását biztosító fenékküszöb kiépítését tananyagként fogják oktatni; a vendégek szerint a műszaki beavatkozás a vízügyi ágazat számára megszokott feladat volt, nem pedig rendkívüli teljesítmény.

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