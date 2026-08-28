„Egyszer majd tanítani fogják”

Magyar Péter paksi védekezésről szóló parlamenti beszédét, valamint a kapcsolódó politikai kommunikációját éles kritikákkal illették a HírTV Vezércikk című műsorának vendégei.

Abkarovits Joca, Dornfeld László és Huth Gergely a műsorban túldramatizáltnak és politikai célúnak értékelték a Tisza Párt vezetőjének szerepvállalását. A beszélgetésben külön kitértek arra a kijelentésre, miszerint a paksi atomerőmű hűtővíz-ellátását biztosító fenékküszöb kiépítését tananyagként fogják oktatni; a vendégek szerint a műszaki beavatkozás a vízügyi ágazat számára megszokott feladat volt, nem pedig rendkívüli teljesítmény.