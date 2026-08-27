Nehéz helyzetbe hozhatta Facebook posztjával Kapitány István a magyarokat

Hortay Olivér: "A piaci szereplők számára innentől kezdve teljesen világos, hogy Magyarország milyen jövőbeli pozíciókat tervez felvenni, milyen jövőbeli mennyiségeket tervez majd beszerezni. Ennek az információnak a birtokában az ő tárgyalási helyzetük javul, és ennek következménye képpen összességében, a finanszírozási, beszerzési költségeink növekedhetnek, tehát ezzel hogy Kapitány megosztotta ezeket az információkat, kár érheti az állami tulajdonú MVM-et, ezzel kár érheti Magyarország egészét is."