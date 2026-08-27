Moszkva reagált a Tisza-kormány új irányvonalára: kérdésessé válhatnak az olaj- és gázszállítások

Oroszország szerint kérdésessé válhatnak a Magyarországra irányuló olaj- és gáz-szállítások, miután Magyar Péter kormánya fenyegetésként nevezte meg Moszkvát.

Az orosz Állami Duma védelmi bizottságának tagja szerint, az új magyar álláspont miatt az energiaszállítások jövője is bizonytalanná válhat. A magyar kormány által az ENSZ-közgyűlésre készített irányelvek Oroszországot Magyarországra, Európára, és a globális rendre nézve, fenyegetésként azonosítják. Ez éles váltás Magyar Péter korábbi álláspontjához képest, aki megválasztása után, még pragmatikus kapcsolatot szorgalmazott Moszkvával.