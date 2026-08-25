Tiszás casting

Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnoknál, miközben a közéletben a Tisza-kormány vagyonvisszaszerzési tervei és a közmédiában zajló politikai tisztogatásokról szóló hangfelvételek borzolják a kedélyeket. A HírTV Vezércikk című műsorában Szalai Szilárd műsorvezető vendégeivel – Kacsoh Dániellel, Zila Jánossal és Filep Dáviddal – elemzi a nap legfőbb híreit.