Tiszás casting

A műsorban szó esik a súlyos katonai balesetről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére szánt ellentmondásos jelöltekről, valamint a Mandinernél történt felmondások mögött meghúzódó politikai nyomásról is.
Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnoknál, miközben a közéletben a Tisza-kormány vagyonvisszaszerzési tervei és a közmédiában zajló politikai tisztogatásokról szóló hangfelvételek borzolják a kedélyeket. A HírTV Vezércikk című műsorában Szalai Szilárd műsorvezető vendégeivel – Kacsoh Dániellel, Zila Jánossal és Filep Dáviddal – elemzi a nap legfőbb híreit.
A műsorban szó esik a súlyos katonai balesetről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére szánt ellentmondásos jelöltekről, valamint a Mandinernél történt felmondások mögött meghúzódó politikai nyomásról is.