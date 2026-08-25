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Hová tűntek a milliárdok?

Miközben Ukrajna milliárdos nagyságrendű nyugati és uniós pénzügyi támogatásra vár, a kijevi parlamenti bizottság megakadályozta a korrupció elleni fellépést szigorító törvényjavaslatok tárgyalását.

  • Napindító
  • 4 órája
  • Frissítve: 4 órája
  • Forrás: HírTV
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A HírTV Napindító című műsorában Vukics Ferenc katonai szakértő rávilágított: a kijevi vezetés számára a belső korrupciós hálózatok és a politikai elit pénzügyi mozgásterének védelme jelenleg előbbre való, mint az Európai Unió által megszabott feltételek teljesítése. Az átláthatóság elszabotálása mögött kőkemény hatalmi harc húzódik a nyugat által felügyelt ellenőrző hatóságok és a Zelenszkij körüli politikai klánok között, ami komoly kérdéseket vet fel az országba áramló támogatások valódi útjáról.

 

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