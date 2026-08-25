Hová tűntek a milliárdok?

A HírTV Napindító című műsorában Vukics Ferenc katonai szakértő rávilágított: a kijevi vezetés számára a belső korrupciós hálózatok és a politikai elit pénzügyi mozgásterének védelme jelenleg előbbre való, mint az Európai Unió által megszabott feltételek teljesítése. Az átláthatóság elszabotálása mögött kőkemény hatalmi harc húzódik a nyugat által felügyelt ellenőrző hatóságok és a Zelenszkij körüli politikai klánok között, ami komoly kérdéseket vet fel az országba áramló támogatások valódi útjáról.