A Fidesz szerint Magyar Péterék kinyitották az iskolák kapuit a genderpropaganda előtt

Magyar Péter beengedte a genderpropagandát az iskolákba - reagált Híradónknak a Fidesz országgyűlési képviselője arra, hogy tegnap elfogadta a Parlament a gyermekvédelmi törvény módosítását.

Németh Balázs azt mondta: gyalázatos, hogy a miniszterelnök kórházakkal hagyott csecsemők ügyével akarja elterelni a figyelmet arról, hogy valójában a genderpropagandát engedik be az országba. A képviselő hozzátette: mindeközben azt ünnepli a nyugati sajtó, hogy visszatért az LMBTQ Magyarországra.

Kedden elfogadta az Országgyűlés a Tisza gyermekvédelmi törvényjavaslatát. Ebben jelentős változtatások vannak a Fidesz 2021-es tövényéhez képest, például megnehezítik a Pedofil bűncselekményeket elkövetők nyilvántartásához való hozzáférést, de egy fontos rész is kikerül a törvényből:



Korábban ugyanis magába foglalta, hogy tilos a 18 éven aluliak számára pornográf, vagy olyan olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja. Továbbá leszögezte, hogy nem lehet a gyermekek számára a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíteni.



Ezért az ellenzék nem támogatta a törvényjavaslatot. Amikor erre rámutattak a fideszes képviselők, akkor a miniszterelnök csecsemőkre hivatkozva támadta a korábbi kormány politikusait.