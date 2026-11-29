A Csörte parázs vitájának egyik fő témája a kulturális támogatások ellentmondása. Miközben az NKA-ügyben gyanúsított Hankó Balázs februárig letartóztatásban marad, Nagy Ervin államtitkársága nyílt pályázat nélkül osztana szét közel hárommilliárd forintot. A tárca időszűkére hivatkozik, de már a szakma is bírálja a módszert, két feljelentés született, bizottsági meghallgatás jön, Tarr Zoltán pedig felülvizsgálatot rendelt el. Más a kormány mércéje, ha a saját politikusait mérik?

Ha további tartalmainkra is kíváncsi, iratkozzon fel a Hír TV Youtube csatornájára itt: https://www.youtube.com/user/HIRTVvideok