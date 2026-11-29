A Bayer show vendégei, Nagy István volt mezőgazdasági miniszter és Földi László biztonságpolitikai szakértő Magyar Péter kormányát bírálták. Nagy István szerint az ukrán kukorica behozatala és a vagyonadó a magyar gazdák helyzetét rontja, Földi László pedig a beregszászi találkozó után felmerült békefenntartás kapcsán a szuverenitás sérülésétől tart. A kormányzati álláspont viszont a takarmányigényre hivatkozik, és kiemeli: magyar katonák küldéséről nem született döntés.