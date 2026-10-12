A héten távozhat a HUN-REN vezetése, átmeneti vezetőt választhatnak

Ezen a héten lemondhatnak a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezetői, az új törvény elfogadásáig pedig átmeneti vezetőt választhat a szervezet - nyilatkozta a tudományos és technológia miniszter a Kontrollnak vasárnap.

Tanács Zoltán arra emlékeztetett, hogy már nyáron távozásra szólította fel a kormány a vezetést Stipsicz András, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében pedig javaslatot is tettek átmeneti vezető kinevezésére.

A miniszter azzal számol, hogy ezen a héten megtörténhet a vezetőváltás, novemberben pedig a parlament elé kerülhet a kutatási hálózattal kapcsolatos jogszabály tervezet.