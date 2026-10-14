A jobboldal felszámolásától tart Orbán Viktor a politikai eljárások miatt

Megfélemlítés jellege van annak, amit a letartóztatott politikusokkal tesznek - erről beszélt híradónknak Futó Barnabás ügyvéd, aki hasonló véleményt fogalmazott meg, mint Orbán Viktor.

A Fidesz elnöke szerint a Tiszának az a célja, hogy mindenféle bűnökkel megvádolja a korábbi kormányt és felszámolja a jobboldalt. Orbán Viktor elmondta: Hankó Balázst és Seszták Miklóst is politikai okokból vitték el, hogy rajtuk keresztül mocskolják be a Fideszt, a baloldal pedig mindig radikális politikát folytatott. Céljuk nem az, hogy megnyerjék a politikai versenyt, hanem -mint fogalmazott az, hogy felszámolják a versenytársaikat.

