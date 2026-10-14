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A jobboldal felszámolásától tart Orbán Viktor a politikai eljárások miatt

A Fidesz közzétette a politikai foglyok listáját.

  • Hírek
  • 26 perce
  • Forrás: HírTV
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Megfélemlítés jellege van annak, amit a letartóztatott politikusokkal tesznek - erről beszélt híradónknak Futó Barnabás ügyvéd, aki hasonló véleményt fogalmazott meg, mint Orbán Viktor. 

A Fidesz elnöke szerint a Tiszának az a célja, hogy mindenféle bűnökkel megvádolja a korábbi kormányt és felszámolja a jobboldalt. Orbán Viktor elmondta: Hankó Balázst és Seszták Miklóst is politikai okokból vitték el, hogy rajtuk keresztül mocskolják be a Fideszt, a baloldal pedig mindig radikális politikát folytatott. Céljuk nem az, hogy megnyerjék a politikai versenyt, hanem -mint fogalmazott az, hogy felszámolják a versenytársaikat.
 

 

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