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A Tisza képviselőit kérdeztük Csatári Ernő ügyéről, de nem válaszoltak

A Tisza Párt képviselőjének meggyűlt a baja a végzettségével.

  • Hírek
  • 5 órája
  • Forrás: HírTV
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Mindenféleképpen következménye kell, hogy legyen annak, hogy Csatári Ernő hazudott végzettségéről - jelentette ki a Mi Hazánk alelnöke. Novák Előd egyértelművé tette, hogy a Tiszás képviselőnek a történtek után távoznia kellene a Parlamentből. 

Rámutatott arra is, hogy Csatári Ernőnek több botránya is volt, például költségvetési csalás miatt vádat emelt ellene az ügyészség, amiért továbbra sem kérték ki a mentelmi jogát.

A Tisza képviselőitől azt akarta megtudni a Hír TV-hogy indítanak e vizsgálatot az ügyben, de egyikük sem akart válaszolni.

 

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