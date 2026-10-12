A Tisza képviselőit kérdeztük Csatári Ernő ügyéről, de nem válaszoltak

Mindenféleképpen következménye kell, hogy legyen annak, hogy Csatári Ernő hazudott végzettségéről - jelentette ki a Mi Hazánk alelnöke. Novák Előd egyértelművé tette, hogy a Tiszás képviselőnek a történtek után távoznia kellene a Parlamentből.

Rámutatott arra is, hogy Csatári Ernőnek több botránya is volt, például költségvetési csalás miatt vádat emelt ellene az ügyészség, amiért továbbra sem kérték ki a mentelmi jogát.

A Tisza képviselőitől azt akarta megtudni a Hír TV-hogy indítanak e vizsgálatot az ügyben, de egyikük sem akart válaszolni.