Adóemelésre készülhet a Tisza: világsztárok távozhatnak a magyar sportból

A társasági adó megemelésére készül a Tisza-kormány - tudta meg a Magyar Nemzet. A lap szerint a jelenlegi 9 százalékos kulcs a jövőben 15 százalékos lenne. Emellett a tervek között szerepel a sport TAO szűkítése, esetleg teljes megszüntetése is.

Az adóváltoztatás pedig a hazai klubok sportolóit is érintheti. A Veszprém kézilabda csapat egyik játékosa, Emil Nielsen, dán és német sajtóértesülések szerint mindössze egyetlen szezon után távozhat Veszprémből. A világ egyik legjobb kapusának jövőjét a magyar kormány döntése befolyásolhatja, és már a potenciális új csapata is megvan.

Több más játékos is távozhat Magyarországról az ekho szabályainak szigorítása miatt - mondta híradónknak Szabados Gábor. A sportközgazdász kifejtette: a Ferencváros labdarúgócsapatának játékosai is nagy létszámban kiemelt ekho-kedvezményben részesülnek, így a szigorítással a havi jövedelmük jelentősen csökkenne.

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a sportegyesületek támogatásának átalakítása a gyermekeket és a családokat is hátrányosan érintheti.

Palóc André hozzátette: a kormánynak olyan lépéseket kellene tennie, ami a magyar emberek érdekeit szolgálja.

