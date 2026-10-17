Békés tiltakozást szerveztek az oktatási minisztérium elé az újpetrei eset után

Békés tiltakozást szerveztek az oktatási és gyermekügyi minisztérium elé az újpetrei iskolai eset után, hogy felhívják a figyelmet az iskolai foglalkozások átláthatóságára. Az üggyel kapcsolatban Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője is nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy a gyermekvédelmi törvénymódosítás ellenére a genderpropagandát bevitték az oktatási intézményekbe. A tiltakozással összefüggésben Teleki Béla, a CitizenGo Magyarország kampányigazgatója is kijelentette, hogy a kedden elfogadott gyermekvédelmi törvénymódosítás valójában az LMBTQ-aktivistákat támogatja. Emellett Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kabinet uniós pénzekért cserébe módosította a jogszabályt.