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Beleszólnának a gyermekek szexuális nevelésébe

Elfogadhatatlan, hogy a kormány teret enged lobbista civil szervezeteknek, hogy beleszóljanak a gyermekek szexuális nevelésébe – reagált a pécsi református kollégium igazgatója a gyermekvédelmi törvény módosítására.

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Kádár Péter elmondta: a törvénynek van pozitív oldala is, de az érzékenyítő gyakorlatok bevezetését az egyházi iskolákban elképzelhetetlennek tartja – ez ugyanis ellenkezik a keresztény értékrenddel.

 

 

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