Beleszólnának a gyermekek szexuális nevelésébe

Kádár Péter elmondta: a törvénynek van pozitív oldala is, de az érzékenyítő gyakorlatok bevezetését az egyházi iskolákban elképzelhetetlennek tartja – ez ugyanis ellenkezik a keresztény értékrenddel.
Elfogadhatatlan, hogy a kormány teret enged lobbista civil szervezeteknek, hogy beleszóljanak a gyermekek szexuális nevelésébe – reagált a pécsi református kollégium igazgatója a gyermekvédelmi törvény módosítására.
Kádár Péter elmondta: a törvénynek van pozitív oldala is, de az érzékenyítő gyakorlatok bevezetését az egyházi iskolákban elképzelhetetlennek tartja – ez ugyanis ellenkezik a keresztény értékrenddel.