Kiemelt videók

Cukorbetegség: A prevenció már a gyermekkorban kezdődik

Magyarországon ma több mint 1 millió ember él diagnosztizált cukorbetegséggel, és becslések szerint további félmillió ember úgy éli a mindennapjait, hogy nem is tud a betegségéről. Az elmúlt két évtizedben a diabétesszel élők száma megháromszorozódott 20 év alatt hazánkban, és közöttük egyre több a 2-es típusú cukorbetegséggel diagnosztizált gyermek és tinédzser. A krónikus betegség súlyos népegészségügyi és gazdasági kihívást jelent.

  • 2 órája
Vágólapra másolva!

Míg korábban a diabétesz főként a középkorú és idősebb korosztály betegsége volt, ma már egyre több gyermek és tinédzser kap 2-es típusú diabétesz diagnózist. Ennek oka az ülő életmód, a túlzott cukor- és zsírfogyasztás, valamint a stressz és az alváshiány.

A szakértők szerint a prevenció gyermekkorban kezdődik: a szülőknek és az iskoláknak is kulcsszerepük van abban, hogy a mozgás és a helyes táplálkozás természetes részévé váljon a mindennapoknak.

Fontos információkat osztott meg a témával kapcsolatban dr. Bánhegyi Róbert főorvos, a magyar diabetológiai társaság elnöke, aki egy közelmúltbeli konferencia tapasztalatairól is beszámolt.


 

 

Továbbiak a témában