Cukorbetegség: A prevenció már a gyermekkorban kezdődik

Míg korábban a diabétesz főként a középkorú és idősebb korosztály betegsége volt, ma már egyre több gyermek és tinédzser kap 2-es típusú diabétesz diagnózist. Ennek oka az ülő életmód, a túlzott cukor- és zsírfogyasztás, valamint a stressz és az alváshiány.

A szakértők szerint a prevenció gyermekkorban kezdődik: a szülőknek és az iskoláknak is kulcsszerepük van abban, hogy a mozgás és a helyes táplálkozás természetes részévé váljon a mindennapoknak.

Fontos információkat osztott meg a témával kapcsolatban dr. Bánhegyi Róbert főorvos, a magyar diabetológiai társaság elnöke, aki egy közelmúltbeli konferencia tapasztalatairól is beszámolt.



