Egy katolikus papot bírált Magyar Péter, mert elmondta véleményét a Tisza Pártról és szavazóiról

Osztie Zoltán: "Hogyan lehetséges az, hogy aki magát kereszténynek mondja, az egy erkölcsileg mélységesen romlott társaságra képes voksolni, szavazni, amely elpusztítja az országot? Nem ért semmit az evangéliumból? Egy konszenzuális szexuális kapcsolat az alternatívája amelyre voksol, amelyre voksol, amelyre leteszi a hitvallást, szemben azzal hogy a házasság és a család szent? A keresztény nevet az ilyen ítéletére viseli. Megbotránkozik Krisztusban, s az ő evangéliumában, mondjuk ki végre nyíltan, mert hiszen sok tévelygő ember embertársunk van, aki ilyen módon szembemegy az evangéliumi élettel, és voksol a hazugságra, az erkölcstelenségre, a gyűlöletre. Nem mi gyűlölködünk."