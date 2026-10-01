Kiemelt videók

Videón a pillanat, amikor Karácsony saját szövetségesei fordultak ellene

A parkolási megállapodást lehet hatékonysági reformként védeni. Sokkal nehezebb azonban megmagyarázni, miért azok a kerületi vezetők tiltakoznak ellene, akik korábban Karácsony politikai hátországához tartoztak.

  • Hírek
  • 4 órája
  • Frissítve: 4 órája
Vágólapra másolva!

A parkolási botrány azért kellemetlen Karácsony Gergelynek, mert Baranyi Krisztina és más kerületi polgármesterek kérték számon. A parkolási bevételek a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa döntése nyomán a fővároshoz kerülnének, a fővárosi parkolás központosodna. A kormány szerint a pénz utakra és működtetésre mehet. A kérdés: miért a kerületek feje fölött született az alku? 

 

Videó Deák Dániel Facebook oldalán IDE KATTINTVA érhető el.

 

 

 

Továbbiak a témában