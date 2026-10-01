Videón a pillanat, amikor Karácsony saját szövetségesei fordultak ellene

A parkolási botrány azért kellemetlen Karácsony Gergelynek, mert Baranyi Krisztina és más kerületi polgármesterek kérték számon. A parkolási bevételek a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa döntése nyomán a fővároshoz kerülnének, a fővárosi parkolás központosodna. A kormány szerint a pénz utakra és működtetésre mehet. A kérdés: miért a kerületek feje fölött született az alku?
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