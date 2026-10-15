Választás után mindent lehet? - Adók, érzékenyítés és ügyészségi botrány

A Fürcht Pál felfüggesztése mellett a gyermekvédelmi törvény módosítása, a vagyonadó és a KATA-emelés is vitát gerjeszt. Az iskolai érzékenyítő foglalkozás a szülői kontroll kérdését hozta vissza, a Tisza-kormány adóemelései már konkrét közterheket érintenek, a Fürcht Pál fegyelmi eljárása pedig új szakaszba lépett: a volt főügyészt állásából is felfüggesztették.

Fürcht Pál felfüggesztése: az SMS látványosabb, az indoklás fontosabb

Magyar Péter valóban beszélt arról, hogy Fürcht üzenetet küldött neki, a felfüggesztés hivatalos indoklásában azonban nem ez áll. A Legfőbb Ügyészség Fürcht nyilvános kijelentéseit, folyamatban lévő nyomozás adatainak közlését és titoktartási kötelezettségét kifogásolja. Az adócsomagnál hasonló pontosság kell: a kata tételes terhe nő, de közben szélesebb kör számára válhat elérhetővé. A politikai vita ott kezd igazán érdekessé válni, ahol az egyszerű történetet a dokumentumok megzavarják.

Vendégek:

Novák Zoltán a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója

Szikra Levente jogász, az Alapjogokért Központ vezető elemzője

Szanyi Tibor az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom elnöke

Giró-Szász Áron az Axióma Központ alapító elnöke



