CitizenGO: a szülők jogai miatt küldjék vissza a törvényt

A gyermekvédelmi törvény elfogadása után a CitizenGO a köztársasági elnök közbelépését sürgeti. A CitizenGO petíció a szülői jogok megerősítését kéri, és azt szeretné, hogy az államfő éljen az elnöki vétó lehetőségével. Teleki Béla szerint a gyermekvédelmi törvény módosítása ellen már csaknem húszezer aláírás gyűlt össze; a szervezet nyilvánosan elérhető petíciós oldala a legutóbbi indexelt adat szerint 16 679 támogatót jelzett. citizengo.org

Gyermekvédelmi törvény: az elnöki vétó sem végleges vétó

Az Alaptörvény szerint az államfő egy alkalommal visszaküldheti megfontolásra az elfogadott törvényt, alkotmányossági aggály esetén pedig az Alkotmánybírósághoz fordulhat. A szülőknek valóban alkotmányos joguk van gyermekük nevelésének megválasztására, ez azonban az Alkotmánybíróság szerint nem korlátlan: középpontjában a gyermek legjobb érdeke áll. A vita ezért azon múlik, hogy a módosítás konkrétan milyen szülői garanciákat változtatott meg.