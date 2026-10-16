Nem csak az számít, mit tettek bele a törvénybe, hanem az is, mit vettek ki

A gyermekvédelmi törvény módosítása után Magyar Péter jelentős szigorításról beszél. Csakhogy a szülői jogok vitájának közepén a 2021-es nevesített tilalmak kikerültek: az iskolai érzékenyítés és a szexuális felvilágosítás az iskolákban már az új, általános károssági mércéhez kötődik. A gyermekvédelmi törvény szigorítása tehát nem minden irányban szigorítás; az LMBTQ tartalmak az iskolákban kérdésében egy korábbi konkrét korlát megszűnt. Nemzeti Jogszabálytár

Gyermekvédelmi törvény módosítása: a kategorikus állítás nem áll meg

Az új szabály keményebb a pornográf, szexuális erőszakot, kizsákmányolást vagy manipulációt népszerűsítő tartalmakkal szemben. Ugyanakkor már nem tiltja név szerint a homoszexualitás vagy a nem megváltoztatásának népszerűsítését, az iskolai szabály pedig csak a 6/A. §-ba ütköző foglalkozást tiltja. Ezért a „semmilyen ideológiai képzés nem lehet” kijelentés politikai ígéretként érthető, de ilyen általános tilalom nem olvasható ki a törvényszövegből.

A Komment mai vendégei:

Kőházy Ferenc Fankadeli

Hal Melinda klinikai szakpszichológus

Kósa András újságíró

Brenner Koloman egyetemi docens, korábbi országgyűlési képviselő