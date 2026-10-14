Hankó Balázs megszökne? A védelem szerint nehéz ezt alátámasztani

A Hankó Balázs letartóztatása ügyében Futó Barnabás és Tóth M. Gábor is vitatja a fogva tartás szükségességét. Az NKA-ügy megalapozott gyanúja fennáll a hatóság szerint, de Hankó Balázs védőügyvédje arra vár választ, miért nem elég enyhébb intézkedés. A letartóztatás feltételei között a bíróság szökési és bizonyítás-befolyásolási veszélyt lát, míg Futó szerint a helyzet politikai megfélemlítés benyomását keltheti. Ügyészség

Hankó Balázs letartóztatása: a gyanú nem ugyanaz, mint a fogva tartás indoka

A bíróság jogerősen fenntartotta a letartóztatást, vagyis jelenleg jogilag megalapozottnak tekinti a kényszerintézkedés okait. Ettől még a védelem vitathatja azok konkrét súlyát és arányosságát. Orbán Viktor „kényszervallatásról” szóló kijelentése ennél súlyosabb állítás, amelyhez önmagában a fogva tartás nem elegendő bizonyíték. A valódi kérdés ezért az: mi indokolja, hogy ebben az ügyben az enyhébb kényszerintézkedés nem lenne elegendő?