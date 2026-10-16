Honnan tudjuk, hogy egy ország már titkosszolgálati művelet célpontja?

A hibrid fenyegetések ma már az európai biztonság részei: az EU ide sorolja többek között a kibertámadásokat, a szabotázst és a külföldi befolyásolási műveleteket. A Péntek 18-ban a titkosszolgálati műveletek hátteréről Földi László beszél, miközben Európa biztonsági helyzete, valamint az ukrajnai háború és Európa jövője is terítékre kerül. Tanács

Hibrid fenyegetések: már nem csak a frontvonalakon dől el a biztonság

Az uniós vezetők ezen a héten Ukrajnáról, európai védelemről, a Közel-Keletről és migrációról is tárgyalnak. Déri Stefi és Futó Boglárka azt kérdezi vendégétől, mennyire változott meg Európa biztonsági környezete, és hol húzódik a hagyományos hírszerzés, a politikai befolyásolás és a hibrid műveletek határa.