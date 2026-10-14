Öt perc alatt változott meg Brüsszel véleménye Magyarországról?

A jogállamisági eljárás egyik ága lezárult azon a napon, amikor elfogadták a gyermekvédelmi törvény módosítását: 4,2 milliárd euró uniós forrás vált hozzáférhetővé. A Tisza-kormány közben személyi változásokkal szembesült: Tótth András távozott, a Tisza-kormány személyi változásai pedig újabb találgatásokat indítottak el, miközben Kapitány István lemondásának híre után a miniszter közölte, hogy nem mondott le. https://kormany.hu

Jogállamisági eljárás: az öt perc látványos, az előzmény fontosabb

Az Economx szerint öt perc telt el a parlamenti szavazás és az uniós döntés között, ám a Bizottság már szeptember 23-án javasolta a pénzek felszabadítását. Ráadásul az Article 7 eljárás továbbra is nyitva van. A másik kérdés sem egyszerűbb: Tótth mellett a MEKH elnöke is távozott, Kapitány viszont marad. Alkuról és kormányzati szétesésről beszélünk, vagy két látványos, de önmagában még nem bizonyító történetről?