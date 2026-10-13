Könyvstop a Tisza-kormánytól: Schmidt Mária a kommunista diktatúrát idéző lépéstől tart

Leállították a Terror Háza Múzeumot korábban működtető alapítvány könyveinek forgalmazását. Schmidt Mária szerint ez a lépés a kommunista diktatúra idejét idézi, és reméli, hogy nem fognak könyveket égetni. Egy történész pedig arra mutatott rá, hogy komoly aggályokat vetne fel, ha egyes könyveket a tartalmuk miatt véglegesen kivonnának a forgalomból.

A Terror Háza Múzeum Facebook-oldalán még elérhető az a videó, amely bemutatta a webshopjában elérhető, az egykori Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában megjelent könyveket - több kötetnek is Schmidt Mária, a Tisza-kormány által menesztett egykori főigazgató a szerzője.

Ezeket azonban már nem lehet megvásárolni még a könyvesboltokban sem, ugyanis a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium leállította a forgalmazásukat. Minden érintett kötet lekerül a polcokról és átmenetileg nem lehet árusítani sem azokat. A tárca a könyvek terjesztési jogainak felülvizsgálatával indokolta a drasztikus lépést.